山田杏奈が、第26回日本映画祭「ニッポン・コネクション」にて「ニッポン・ライジングスター賞」を受賞した。

参考：山田杏奈、念願のアルバイトに手が届かず？ “命に関わらなきゃいい”俳優としてのプロ意識

「ニッポン・コネクション」は、今年で第26回を迎える世界最大級の日本映画祭。2026年6月2日から7日までドイツ・フランクフルトで開催され、100作品以上の短編・長編映画が上映される。最新の日本映画の多彩な魅力を紹介するとともに、監督や俳優など映画関係者を迎えてのドイツ・ヨーロッパ・世界初上映作品も多数ラインナップされている。

山田が受賞した「ニッポン・ライジングスター賞」は、将来性豊かな若き才能を日本国外にも広く紹介し、国際的な注目をさらに高めることを目的とした賞。これまでの同映画祭でも山田の出演作が数々上映されており、その繊細さと力強さを兼ね備えた演技と存在感が評価され、今回の受賞に至った。

受賞にあたり、山田は「今回、第26回日本映画祭『ニッポン・コネクション』にてこういった賞をいただけたこと、とても光栄に思います。これからも一つ一つの作品に誠意を持って取り組んでいこうと身の引き締まる思いです」とコメント。6月7日にドイツ・フランクフルトで開催される授賞式への登壇も決定しており、「初めてのドイツ、とても楽しみです！」と喜びを語っている。

なお、映画祭では山田が主演を務める最新作、映画『NEW GROUP』のドイツ初上映も予定されている。これに対し山田は「映画『NEW GROUP』も上映が決まったとのことで、みなさまにどのように反応いただけるのかとても気になります」と期待を寄せた。

山田は、映画『ゴールデンカムイ』や『正体』での好演により、第48回日本アカデミー賞の新人俳優賞および優秀助演女優賞を受賞。3月13日にはシリーズ続編となる映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開も控えている。

●山田杏奈 コメント今回、第26回日本映画祭「ニッポン・コネクション」にてこういった賞をいただけたこと、とても光栄に思います。これからも一つ一つの作品に誠意を持って取り組んでいこうと身の引き締まる思いです。映画『NEW GROUP』も上映が決まったとのことで、みなさまにどのように反応いただけるのかとても気になります。初めてのドイツ、とても楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）