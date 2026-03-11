ドジャースの大谷翔平（31）が3月10日、自身のInstagramを更新し、侍ジャパンの一次ラウンド突破を受けてファンへ感謝を伝えた。投稿では星の絵文字を4つ並べて「一次ラウンド応援ありがとうございました！」とつづり、東京ドームでの戦いを振り返る写真を公開している。

公開された写真では、東京ドームのグラウンド上で侍ジャパンの選手たちが円陣を囲むように集まり、低い位置から見上げるようなアングルで収められている。ユニホーム姿の選手たちの表情や立ち姿がダイナミックに切り取られており、一次ラウンドを4連勝で終えたチームの一体感が伝わる1枚となっている。

【画像】東京ドームのグラウンドで輪を作る侍ジャパンの選手たち（画像は大谷翔平公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「1次ラウンド全勝通過おめでとうございます マイアミから一発勝負 強敵揃いですが頑張って下さい」「おめでとう ここからが勝負！大谷翔平は勝つ！大勝利を祈念」「ここからここから！ まだまだ応援するぞー！」「侍ジャパンやったねー 本番はこれからだ」といった激励の声が寄せられている。