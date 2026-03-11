中島健人が自身のInstagramで、番組で共演したM!LKとの集合ショットを公開した。

■中島健人「最初はキュンすぎて滅」「爆烈あいしてるわ」

中島は、「最初はキュンすぎて滅。from M!LK Tea」と、中島とM!LKが歌う楽曲からワードをピックアップして綴り、M!LKとの集合ショットなど計5点の写真を披露した。

1枚目には、中島の2ndアルバム『IDOL1ST』を手渡したようで、M!LKのメンバーもアルバムを持ってポーズ。2枚目には、中島のステージを共に盛り上げたダンサー陣との集合ショットを披露した。

中島はハッシュタグで、「みんないいメンバーすぎて」「爆烈あいしてるわ」「ありがとう」「ミルクティー」「CDTV」と綴ったように、この写真は2026年3月9日にTBS系で放送された『CDTV ライブ! ライブ!』で共演した仲。番組でも冒頭から両者の絡みで視聴者を楽しませたいたように、さらに交流を深めたようだ。

この投稿には、「ケンティーとM!LK最高のコラボで滅」「M!LKとめちゃ仲良くなってる」と喜ぶ声が寄せられた他、中島が使用したハッシュタグについても、「ミルクティーは天才すぎる！！」「合わさるとミルクティーになるんですね！」「ケンティーとmilk最高すぎ」とワードセンスにも注目が集まった。

