防災の専門家、鹿児島大学の井村 隆介 准教授は東日本大震災のおよそ1か月後、現地に入りました。



（鹿児島大学・井村隆介准教授）

「僕もたくさんの災害を経験していたがある意味、目の届く範囲がめちゃくちゃになっているのは見ていた。行けども行けども、車で何百キロ走っても悲惨な状況が続いてる。それは本当に衝撃的なものだったですね。人の命を守ることがすべてだと変わりましたね。命を守るために必死に僕の研究を生かさないとなと思いましたよね」





井村准教授は、東日本大震災の後、講演会や自治体が行う対策会議などにも積極的に参加し啓発に力を入れてきました。（鹿児島大学・井村隆介准教授）「きついことを言いますけど、市職員にもっと勉強して欲しいというのが本音です」厳しいことも言います。それだけ、強い思いがあるからです（鹿児島大学・井村隆介准教授）「自助、共助、公助とよく言われて。きれいな三角形が描いてあるが、それは間違いですと講演で話します。学生の講義でも話します。自助があって初めて共助、公助に回れる。自分で自分の命が守れた人しか共助も公助も絶対できないんです」自分の命を守るため今日、考えて欲しいことは…（鹿児島大学・井村隆介准教授）「自分の今の身に置き換える。感情移入を被災者の方にしてもらって。自分のいる環境ですね。子供がいる、お年寄りがいる、自分の家が海辺なのかどうか。寒い時に家族で困ること、断水や停電で困ること、家族で想像してみんなで話し合う。ずっと考えていると心がついていけなくなる。いつ起こるかわからない。話し合っておくことが大事。あの時、あぁ言ったからきっとこうしていると互いに信用することが大事なこと」何かあったらこうしよう！ここに集まろう！家族で話し合っていれば、きっと役に立つはず。東日本大震災から15年。今日は、家族で防災について会話をしてもらえれば…と思います。