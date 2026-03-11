3月11日は東日本大震災の発生が発生した日、そして今年で15年です。加えて今年は熊本地震発生から10年でもあります。改めて「災害時の備え」を考えます。

【写真を見る】防災の始め方「まずは手軽に」転倒防止グッズや防災リュックを 非常食もハンバーグ、豚汁まで「好みに合わせて」【防災グッズ売り場で聞く】

ある調査では、災害が起きたときの家庭内の備えについて「できている」と答えた人が26%、「できていない」が74%となっています。※クロス・マーケティング調べ

みなさんは普段、どのような備えをしているのでしょうか？街の声を聞きました。

あなたの「防災」教えてください

「お水を沢山買っています。地震の時にすごく実感したんですけど、期限切れの水とかでも大切にとっています」

「なんにもしてないです。なんかついつい忘れちゃってますよね。普通の生活に慣れちゃって」

「家具を新しく買ったので、つっかえ棒を購入して倒れないようにした」

「防災グッズとかじゃないんですけど、家族で避難場所を確認しています」

需要拡大！手軽に揃えられる防災グッズ

様々な防災グッズを扱っている「ハンズマン菊陽店」によりますと、防災グッズの需要は年々増していて、5年ほど前と比べ、品揃えを3～4倍にしたということです。

ハンズマン菊陽店 本村綾司 副店長「非常食で約100アイテムくらい。防災のグッズで400アイテムくらいございます」

家具が倒れてこないように固定するものや、長期保存が可能な水などは、手軽に始められる備えとして、購入者が多いといいます。

本村 副店長「地震が起きた時って、タンスが倒れたり、ガラスが割れたりという可能性がありますので、一番の売れ筋は『転倒防止伸縮棒』」

一方、何から備えていいか分からないという人におすすめなのが、「防災リュックセット」です。

本村 副店長「ガムテープ、スリッパ、手袋…」

本村 副店長「ちなみに私は、この防災グッズに眼鏡もいれています、目が悪いので。お客様の必要なものに応じて防災グッズにいれるといいと思います」

本村 副店長「災害はいつ起こるかわからないので、どこに何をおいているかっていうのをしっかりと管理していた方がいいと思います。こういった防災リュックに全部いれることで素早く避難できると思いますので、人気です」

“100種類”もの非常食 パン・菓子・ハンバーグまで

さらに、この数年でどんどん進化しているのが、「非常食」です。

本村 副店長「非常食で言えば、乾パンとかクラッカーが主流だったんですけれど、今はすごくバラエティーに富んでいて。例えば煮込みハンバーグだったり豚汁だったり」

水道や電気などが使えないことも想定して、食器を使わず、開けたらそのまま食べられるようになっている商品も。

アレルギーに対応しているものや、栄養価が偏るのを防ぐための商品も増えているといいます。

ハンズマン菊陽店 本村綾司 副店長「やっぱり100種類ございますので、お客様の好き嫌いに応じて選んでいただければと思いますね。かなり品揃えは豊富だと思いますね」

非常食を購入しに来た人の中には…

非常食の購入客「もうちょっとしたら期限がきれちゃうので、また食べて買い替えないといけない。乾パンは固いから母が食べられないんですよね、入れ歯だし。なので、ビスコとか、それからパンやご飯のタイプのやつとかを備蓄している」

ハンズマン菊陽店 本村綾司 副店長「熊本地震の時はこんな品揃えはなかったんですけれど、その時に『こういったものを備えた方がいいよな』というお客様の声があったと思います。地震って、台風とかと違っていつ起こるか分からないところがありますので、『やっておけばよかった』と後悔する前に万全の備えをしていただければと思います」

「最低3日分」の非常食 備えている家庭は約12％

防災グッズを扱う会社が行ったアンケート調査によりますと、非常食を備えていると回答した家庭は、全国で58.6%でした。※ミドリ安全調べ（子どもと同居する20歳～49歳の全国の母親800人への調査）

ただ、政府や自治体が推奨する、支援物資が届くまでの「最低3日分の備え」となると12.3%となっています。

こうした非常食を実際に備えることも、もちろん大事ですが、まずは避難場所を確認することや、非常時の家族との連絡方法を話し合うことなど、小さな意識から始めることも防災です。

これをきっかけにぜひ「日ごろの備え」をお願いします。