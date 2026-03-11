新御堂筋の高架下…地面から約１３ｍ突き出す

１１日朝、大阪・梅田の路上で突如地中から出現した「巨大な鋼鉄管」。

【タイムラプス画像】少しずつ少しずつ…高さが下がっていく新御堂筋の「巨大鋼鉄管」

新御堂筋の高架下、地面から約１３ｍ突き出し、先端部分は高架に接触寸前…大阪の大動脈が一部通行止めとなり、大渋滞が発生しました。

復旧作業は午前９時ごろからスタートし、鋼鉄管は少しずつ地中へ。午後３時５０分の時点で、約２ｍ突き出た状態となっていました。

大阪の中心部で一体何が起きたのか？ＭＢＳ三ツ廣政輝アナウンサーが現場からお伝えします。

「何かが衝突したようなドーンという鈍い音」周辺にはアスファルトの破片…

大阪・新御堂筋の真下で起きた前代未聞の事態。突き出たパイプを発見し警察に通報した男性は「音」で異変に気づいたと言います。

（警察に通報した男性）

「何かが衝突したような音で、どちらかと言うと“鈍い音”がしていた。ドーンという音ですね」

「僕が見た時には、せり上がった最終の段階だったと思う。（現場周辺は）慌てふためいていて、アスファルトの破片などが飛び散っていた」

【現場の生情報】一時は「下水のようなにおい」も…復旧作業の様子は？交通規制は？

現場で取材をするＭＢＳ三ツ廣政輝アナウンサーによると、地面から突き出た金属パイプは一時、新御堂筋の高架に当たりそうな高さまで迫っていたということです。

その後、昼頃からは消防車４台ほどで鋼鉄管内に放水。その水の重さで徐々に地面の中へ、目視で確認できないほどゆっくりとしたスピードで音もなく沈んでいきました。午後０時ごろには“下水のようなにおい”がしていたということです。

周辺の交通状況は、次のとおり（午後３時５０分時点）。

▼国道：鶴野町北交差点～堂山町交差点の南北約６００ｍが通行止め

▼新御堂筋の高架部分：豊崎出口から南側が通行止め

▼ＪＲ：通常通り運行

普段交通量が少ない道路でも大渋滞が起きていて、特に新大阪に向かう迂回路は混雑しているとのこと。周辺の会社では搬入などにも時間がかかっているそうです。

現場では何が？周辺では「雨水貯留管の築造工事」

現場では何が起こっていたのか？

大阪市建設局によると、現場周辺の地下では「雨水貯留管の築造工事」が行われていました（工期：２０２４年３月～２０２７年３月）。これは、大雨による浸水を防ぐため、すでにある「下水管」の下に、一時的に雨水を貯める「貯水管」をつくる工事です。

今回、地表に突き出てきたのは、この下水管と貯水管（築造予定）をつなぐための「鋼鉄管」。直径約３．５ｍ・長さ約３０ｍで、地中に埋設されていましたが、なんらかの理由で浮き上がり１３ｍ地表に突き出たということです。

地面

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

既にある「下水管」

｜｜

下水管・貯水管をつなぐ「鋼鉄管」←地表に突出

｜｜

築造予定の「貯水管」

大阪市建設局「原因は今のところ不明」

工事をしていた大阪市建設局は「あまり事例がないので、（原因は）今のところ不明。短時間で隆起したのか、少しずつ時間をかけて隆起したのか、現在調査している」とコメントしています。

