櫻井淳子、“息子役”俳優と仲良し2ショット「いい笑顔〜」「お母さんにはみえない」「こっちまで幸せです」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが10日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「お母さんにはみえない」“息子役”伊野尾慧と笑顔の2ショットが公開された櫻井淳子
投稿では、「クランクアップ 甘海涼子 役：#櫻井淳子 さん 撮影お疲れさまでした 息子・晴流役の #伊野尾慧 さんと ぜひ最終回まで見届けてください」とのコメントとともに、クランクアップ祝いの花束を手にした櫻井と伊野尾が笑顔でピースをする2ショットが公開された。
この投稿にドラマファンからは「打ち解けて良かったですね！お疲れさまです！」「甘海家族が幸せそうに笑っててこっちまで幸せです」「いい笑顔〜」「何か笑顔が似てます ほっこり」「綺麗な親子だなあ」「はるくん笑顔すぎるかわいい」「お母さんにはみえない。。。お綺麗です」などのコメントが寄せられている。
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない2人の恋模様を描く。
