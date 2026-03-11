ごろ寝しながら使えるワイヤレスハンディマウス、カウント切り替え機能を追加
サンワサプライは3月11日、スティックを傾けて空中操作できるワイヤレスハンディマウス「400-MAWBT204BKN」を発売した。直販価格は7,980円。
400-MAWBT204BKN
椅子やソファ、ベッドなどで寝ころびながら使えるハンディワイヤレスマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルが動き、BluetoothまたはUSB-Aレシーバーでデバイスと接続して遠隔操作できる。電子書籍のページめくりや、VRゴーグルの操作などにも適する。
本体にはカーソルを操作するカーソルスティックのほか、ページアップ／ダウンボタン、左右クリックボタン、音量ボタン、送る／戻るボタン、スクロールホイールなどを装備。新たにカーソルスピードを800／1200／1600／2000の4段階で切り替えるカウント切り替え機能も追加された。
電源は内蔵バッテリーで、USB-Cポート経由で充電する。連続動作時間は約75時間、連続待機時間は約2,000時間。本体の重さは約56g。
寝ながら快適にデバイスを遠隔操作できる。会社でのプレゼンがしやすいプレゼンモードも搭載
