【ユニクロ新作】出たーーッ！ 40・50代のスタメン候補♡「ライトアウター」

日差しは春めいてきたのに、風が吹くとひんやり。そんな気温差のある今こそ頼りたいのが、さっと羽織れて持ち運びやすい「ライトアウター」です。【ユニクロ】は今年もライトアウターが豊作で、見た目も機能も欲張れるようなアイテムが充実。今回はその中から、40・50代のスタメン候補となりそうな、大人に似合うデザインをチョイスしました。

さりげないチェックがおしゃれのポイントに

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ / NANODESIGN / チェック」\3,990（税込）

急な雨にも強い日差しの日にも頼れる、撥水 & UVカット機能付きのフード付きパーカ。薄手素材にポケッタブル仕様で持ち運びしやすく、レジャーのお供にもぴったりな1枚です。ラグランスリーブの程よいゆとりと、控えめなチェック柄がさりげないおしゃれのポイントに。主張しすぎないのに印象に残るデザインで、大人の装いにすっとなじんでくれそうです。

抜け感スタイルが作れるオープンカラー

【ユニクロ】「オープンカラーショートジャケット」\4,990（税込）

顔まわりのすっきり見えを狙える、オープンカラーが今っぽい1枚。軽やかそうなポリエステル素材で、気負わずざっくり羽織れるところが魅力です。袖スリット入りだからロールアップもきれいに決まり、抜け感のある着こなしが作れる予感。襟付きでスマートながらも、かしこまりすぎない好バランスなアイテムです。

