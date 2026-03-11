女優の熊谷真実が１１日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。

１０日に６６歳の誕生日を迎えた熊谷。「皆様誕生日のメッセージありがとうございます！今からしっかり見せていただきます！！」と書き始め、「６６歳という年齢をどう生きるか最近やっと自分らしくという言葉を使えるようになりました。」と明かした。「役者という仕事は、自分を限りなく無くす仕事のような気がします。なので、自分らしくという事がなかなかわからなかった。（こんなに個性強いのに）そう、人が思ってるほど私は自信がないのです。自分探しまだまだ続きます。」と続け、「私の父母そして姉妹 従兄弟 甥と姪 そしていつも支えてくれる友達 インスタフォローしてくれる皆様 お仕事をくださる皆様 全ての皆様に感謝してそして愛する神さま仏様 ６６歳を爆走します！！！！＃熊谷真実は今日が誕生日＃３月１０日＃６６歳になりました」と感謝の気持ちをつづり、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「いつも周りを元気にしてくれる真実さんが大好き」「真実さんは愛の女神、沢山の方々に力を与えてくださいます」「この先もずっと憧れ続けます」「６６歳に見えません」「美しさに驚きました」「変わらないねぇ！」などの声が寄せられている。