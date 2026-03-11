HYDE¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿½¸Âè2ÃÆ¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù¤ò5·îÈ¯Çä
HYDE»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿½¸¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù¤¬5·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½»æ²èÁü¤È¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤è¤ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢´Ñ¸÷Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿HYDE¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØJekyll and HYDE in Wien¡Ù¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Áá¡¹¤Ë½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¸À¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤È¤Ï¡ÈÂÐ¡É¤ò¤Ê¤¹Æó¤Ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤«¤éÀ¾300km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÉ¸¹â420¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¹¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Âç»È´Û´Ñ¸÷Éô¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¥Û¡¼¥¨¥ó¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¾ë¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏµÜÅÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë ¥·¥å¥í¥¹ ¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¥¹¥¯¥í¥ó¡¢¥¶¥ë¥Ä¥ô¥§¥ë¥Ç¥ó±ö¹Û¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ÎÀã¤Î¥Î¥ë¥È¥±¥Ã¥Æ»³Ì®¤Ê¤É¡¢ÃæÀ¤¤ÎÎò»ËÅª³¹ÊÂ¤ß¤ÈHYDE¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
HYDE¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤¹¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¤ò5·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¢HMV¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¼ýÏ¿¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ³¨ÊÁ°ã¤¤)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥·¡¼¥ë¡¢TSUTAYA POP UP STORE(SHIBUYA TSUTAYA 7F COLLABORATION CAFE¡¦LE GARAGE ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹)¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï¥»¥Ã¥ÈⒶ¡¢VAMPROSE STORE¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï¥»¥Ã¥ÈⒷ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡
¢£¼Ì¿¿½¸¡ØJekyll and HYDE in Salzburg¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î13Æü(¿å)
Äê²Á¡§7,326±ß (ËÜÂÎ6,660±ß+ÀÇ)¡¡
»ÅÍÍ¡§A4¥ï¥¤¥É / 160P ¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼ / ¤¢¤¸¤íÄÖ¤¸¡¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢VAMPROSE STORE ¤Û¤«
È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò
¢§Í½ÌóURL
¡¦BOOK¤Ô¤¢¡¡https://book.pia.co.jp/book/b10161020.html
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¡https://tower.jp/item/7988241
¡¦HMV¡¡https://www.hmv.co.jp/product/detail/16731940
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18562218/
¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¡https://villagevanguard.stores.jp/items69af790a3cc7cf17ba0e6513
¡¦TSUTAYA POP UP SHOP¡¡https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1921.html
¡¦VAMPROSE STORE¡¡https://store.vamprose.com/product/2257
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4835650336
¡¡
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼) Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î21Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)
3·î01Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë (¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë)
3·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î01Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
5·î25Æü(·î)¡¡Wiener Konzerthaus , Großer Saal
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
¡¡
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/jekyllPR
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)CD¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º)¡Û
PDCV-1251 / 14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê / LP¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌBOX
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢þ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§LP¥µ¥¤¥º
¢þ¥°¥Ã¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë4Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD)¡Û
UICV-9345 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UICV-1120 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ
¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁª¡íMONSTERS CHANCE¡É±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡
¢¨¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦HMV¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(HMV¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(UM¥¹¥È¥¢¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ØHYDE CHANNEL¡ÙÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡¡