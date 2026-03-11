ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢¿·¶Ê¡ÖTokyo City Lights¡×Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ø
⽯ºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë6th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖTokyo City Lights¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä´¶¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢Ìë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äµ¢¤êÆ»¤Î¾ð·Ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÅÔ²ñÅª¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î3·î18Æü(¿å)21»þ¤Ë¥Õ¥ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Î»îÄ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë1¶Ê1¶Ê¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤Î1»þ´ÖÁ°¡¢3·î18Æü(¿å)20»þ¤«¤é¤Ï¡¢È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤¬ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸
Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é²¿Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÅìµþÀ¸³è¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤¹¤éÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡É°Â¿´¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸Î¶¿¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÌ¤¤À¤Ë²Î¤ÈÀï¤Ã¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤äÌ´¤Ï»þ´Ö¤È¶¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ã¤ÆÂÅ¶¨¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸Ø¤é¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü¤À¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÅìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡£
Åú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àº°ìÇÕ¶¦¤ËÇº¤ß¡¢¶¦¤Ë¹³¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
Ã¯¤«¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ÀÄ½Õ¤ÎÃÇÊÒ¡£
¸«ÅÏ¤¹¤ÈÌµ¿ô¤ÎÁë¤ËÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òºø¤·¤Æ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢³¹¤ÎÅô¤ê¤¬¾È¤é¤¹Êª¸ì¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤¬°î¤ì¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆü¤òÀ¸¤¤ë¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÍ¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¡ÖTokyo City Lights¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
https://erj.lnk.to/TokyoCityLights
◾️6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTokyo City Lights¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/xloowj
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ishizakihuwie.com/tokyocitylights/
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
ÄÌ¾ïÈ×[CD]¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡ËESCL-6186
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray] ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËESCL-6184¡Á6185
¢§¼ýÏ¿¶Ê
¡ãCD¡ä
01.ÊõÅç
02.Tokyo City Lights
03.HERO
04.someday
05.ÇòÇ®
06.¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹
07.Sunny Days
08.¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
09.¼êÉÊ
10.Season2
¡ãBlu-ray¡ä
¡Ø⽯ºê¤Ò¤å¡¼¤¤ LIVE 2025 - Season2 -¡Ù¡¡2025.7.25 at LINE CUBE SHIBUYA
01.Season2
02.HERO
03.¥ï¥¹¥ì¥¬¥¿¥
04.Sunny Days
05.¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É
06.¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥à¡¼¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
07.¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¥ª
08.±§ÃèÉ´·Ê
09.¥¢¥ä¥á
10.²ÖÉÓ¤Î²Ö
11.Flowers
12.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼
13.¥Ê¥¤¥È¥ß¥ë¥¯
14.°¦¤é¤·¤¯
15.¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
16.¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
17.¥Ô¥ê¥ª¥É
18.Æú
19.Ìë´Ö⾶⾏
20.ËÍ¤¬¤¤¤ë¤¾!
21.¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
Âçºå¸ø±é¡õÅìµþ¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
◾️¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ LIVE 2026 -City Lights-¡ä
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Û¡¼¥ë
16:30³«¾ì/17:30³«±é¡¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888(12:00¡Á17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
16:30³«¾ì/17:30³«±é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê°ìÈÌ¡Ë\7,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê³ØÀ¸¡Ë\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£ÅöÆü·ô¡¡\8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ÆÈÀêÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§2·î21Æü(ÅÚ)10:00¡Á3·î11Æü(¿å)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦⼊⾦´ü´Ö¡§3⽉14⽇(⼟)13:00¡Á3⽉17⽇(⽕)21:00
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://eplus.jp/ishizakihuwie/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok