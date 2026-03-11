侍ジャパン、竜の戦士が躍動しました。

【写真を見る】中日･根尾昂が開幕一軍入りアピール！侍ジャパン 髙橋宏斗･金丸夢斗らも躍動 ｢世界一をとれるように｣

10日、WBC 1次ラウンド最終戦に臨んだ侍ジャパン。先発は今大会初登板、ドラゴンズの若きエース・髙橋宏斗。鋭く落ちる変化球とストレートで5つの三振を奪い、チェコ打線を抑え込みます。

そして、7回からは金丸夢斗がマウンドへ。初の大舞台で堂々たるピッチング！5者連続三振を奪うなど、力強い投球で2回を無失点で切り抜けました。

この日は、7回まで無得点と苦しんだ侍ジャパンですが…8回裏 一気に9得点！1次ラウンド4連勝で準々決勝にのぞみます。

（髙橋宏斗）

「ここからアメリカに行って、世界最高峰のチームや打者と対決できることは、自分を成長させてくれると思うし、必ず抑えにいくという気持ちを持って、マウンドに上がりたい」

（金丸夢斗）

「一次ラウンド以上に緊張感はあると思うが、その緊張も楽しみながら、世界一をとれるように自分のピッチングをしたい」

ドームでは…根尾が開幕一軍入りアピール!

盛り上がったのはWBCだけではありません。バンテリンドームでは、サポートメンバーとして侍ジャパンに帯同した根尾昂が…

1軍合流直後の登板で2者連続三振で見せ場を作り、開幕一軍入りへ必死のアピールを続けます！

打っては、新加入の“おしゃべりゴリラ”ことミゲル・サノーが…本拠地初のホームラン！シーズン開幕後も、この豪快な1発に期待しましょう。