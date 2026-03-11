岩手県陸前高田市。海岸線には巨大な堤防が。海の近くに住宅はなく、山を切り開いてできた場所に移りました。東日本大震災の発生から15年。陸前高田の街は、どう変わったのでしょうか。

【写真を見る】がれきの中で“家族写真”探していた女性は今…2年後に住宅再建 空き地も目立つ陸前高田で暮らし続ける理由【東日本大震災15年】

陸前高田市で看護師として働く、菅野陽子さん。

初めて菅野さんと出会ったのは、震災から２か月後。ガレキの中、津波で流された家族の写真を探していました。

その後、仮設住宅に家族で入居しましたが…

震災から2年後には自宅を再建

（大石邦彦アンカーマン 2012年）

「本当にここを購入すると決めた？」



（菅野さん）

「決めました。土地と家で4000万円。5年も10年も待っていたら、子どもたちが巣立っちゃう」

国からの補助金を待ちきれず、震災から2年後には住宅ローンを組んで、家を建てました。

一家でこの家に暮らして13年。初めて会った時、9歳だった娘の夢貴（ゆき）さんは24歳に。今は、保険会社で働いています。

「落ち着いた我が家だなと」

（夢貴さん・電話取材）「お久しぶりです」

（大石）「今もこの家から通っているということだが、住み心地は？」

（夢貴さん）「いいですね、落ち着いた我が家だなと。ママとパパのおかげ。家族みんなで過ごせるのも」

そして、10歳だった息子の希夢（のぞむ）さんは25歳に。

県外に出ることも考えましたが、今も陸前高田のこの家に住んでいます。

「『自分の家はここだよ』と記憶が残るように」

（希夢さん）

「（母親を）なにか手助けできることがあれば、手助けしたいし、すぐに手助けするためには近くにいた方がいいので」

（大石）

「お母さんが、なぜこの家を買ったかは知っている？」

（希夢さん）

「わからない」

（菅野さん）

「『自分の家はここだよ』と記憶が残るように急いで再建した」

（希夢さん）

「初めて知ったような気がする」

津波で流されてきた屋根の上に女の子が…

あの日、自宅そばの高台の神社へ避難した菅野さん。

（大石）

「結構川から近いですね。津波はどこまで来た？」

（菅野さん）

「ちょっと下に降りて様子を見ようと、夜に思ったときに光っていて…『ここが水面なの？』と」

「津波で流されてきた屋根の上に女の子が乗っていて、高校生かな。『助けて』と言われても助けに行けなかった。その子もどうなったか、わからない」

前の自宅があったこの場所も、約10メートルかさ上げされていますが、今も空き地のままです。

（大石）

「近所の人は？」

（菅野さん）

「バラバラですね。いまだに顔を合わせていない人もいっぱいいる」

中心部の商店街は全て津波の被害に…

復興の15年間。整備は終わりましたが、人の営みは…

高台に作られた仮設の商店街で、居酒屋を経営する太田明成さん。震災前 市内中心部にあった商店街は、全て津波で流されました。

高台の造成が始まったころ、太田さんは再び本物の店舗を構えたいと話していましたが、その夢は実現していません。

（太田さん）

「日々生活するのが大変」

観光客は減り地元の人も出歩かなくなった中、時折予約が入るだけで、主な収入は各地で開かれるイベントへの出店です。

（太田さん）

「大体8割くらいは（イベントなど）外での収入」

目立つのは｢売地｣｢貸地｣の看板

陸前高田市では、1600億円をかけて土地をかさ上げし、飲食店や博物館などの大型施設は増えましたが、賑わいはほとんどありません。

かさ上げされた土地の利用率は、半分程度。売地や貸地の看板が目立ちます。

（大石）

「せっかく街を作ったが、15年先の陸前高田の未来は？」



（太田さん）

「わからない。明るくはないと思う。伸びるという感じではない。なんとか現状を維持するので精いっぱい」

街の復興はどうなるのか。市長に聞くと…



（陸前高田市 佐々木拓市長）

「大学の誘致や企業を持ってこようとか、一緒に活動してくれる人たちをこれからどんどん呼び込んで、一緒になって新しい街にしていくことが大事」

今も道半ばの復興。様変わりした街が伝えるのは、津波の恐ろしさと、それにどう備えるべきかという課題です。