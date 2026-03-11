なにわ男子・道枝駿佑、プライベートのあだ名判明→生見が進化させる…結果「トリオ漫才みたいに」
なにわ男子・道枝駿佑とモデル・俳優の生見愛瑠が11日、大阪駅前のグランフロント大阪「うめきた広場」で行われた映画『君が最後に遺した歌』（20日公開）の春の星空イベントに登場した。
【集合ショット】大勢のファンの前で…にっこり笑顔の道枝駿佑＆生見愛瑠
寒空の野外で日没後のイベントとなったが、招待されたファンなど約3500人が駆けつけ、道枝と生見が現れると大歓声があがった。
同作は、通称『セカコイ』として国内外でヒットした『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年公開）のチームが再集結した感動ストーリー。詩作が密かな趣味の主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも、歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出会い、10年にわたる物語が展開される。
道枝と生見は人見知り同士で「本読みのときはほとんど目が合わなかった」というが、撮影を重ねるなかで抜群のコンビネーションに。互いのあだ名を、生見は「“めるお”って呼ばれていて、私は“みちお”って呼んでいて」と明かした。
生見が「プライベートで何て呼ばれてるんでしたっけ？」と聞くと、道枝は「親友から“みちこ”って呼ばれてるんです」と説明。生見は「だから私は“みちお”って呼ぶねって」と進化させたと笑わせた。ちなみに、三木孝浩監督は「みきお」だという。司会者は「トリオ漫才みたいでいいですね」と笑顔だった。
