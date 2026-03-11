荒木飛羽、映画初主演にしみじみ 元之介が秘めた一面をぶっちゃけ「かわいいギャップがあった」
俳優の荒木飛羽が11日、都内で行われた映画『炎かがよへ』（4月3日公開）の 完成披露上映会・舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】かっこよすぎ…笑顔で手を降る荒木飛羽＆ゆうたろうら豪華出演者
奥州一統実現を目前に小姓のしっとの刃に倒れた蘆名盛隆（あしな・もりたか）の人生を描く本格時代劇。人質の身から当主に這い上がり、織田信長からも一目置かれた男・蘆名盛隆。福島・会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた蘆名家の第18代当主としてらつ腕を振るった稀代の戦国大名は、なぜ24年という短い生涯を閉じざるをえなかったのか。群雄割拠の乱世において、愛に戯れ愛の炎に焼かれた男の生きざまを史実をもとに映し出す。
蘆名盛隆を演じるのが主演の荒木。十八代佐竹家当主・佐竹義重（さたけ・よししげ）役を元之介が演じる。初主演となった本作について、荒木は「初挑戦のことをたくさんさせていただいた。すごく楽しい現場で。殺陣もできる方が多かったので、教わりながら、見様見真似でやってみたりしました」と振り返る。練習秘話も。「違う作品と被っていて。その作品が地方ロケで。ホテルの中で木刀をぶつけないように頑張って練習しました」と笑顔で振り返った。
共演シーンの多かった元之介は、荒木の秘めたる一面も発見したそう。「一緒に温泉に入るシーンがあったんですけど、ぬるかった（笑）。スタッフさんは一生懸命、お湯を入れてくださった。それも思い出」と笑顔で撮影秘話を語りながら「飛羽くんは雰囲気、落ち着いている感じがあるんですけど、ディズニーが好きらしくて。かわいいギャップがあった」とプチ暴露。荒木は「好きなんですよ。今年も、もう3回行っている。ランド2回とシー1回」と照れていた。
この日は、ゆうたろう、松大航也、杉江大志、翔、松田圭太監督も登壇した。
