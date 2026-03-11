万一に備えてインド洋の島国で前進待機！

愛知県小牧市にある航空自衛隊小牧基地から2026年3月8日未明、KC-767空中給油・輸送機が離陸しました。向かった先はインド洋に浮かぶモルディブ共和国。2月末から悪化の続くイラン情勢を鑑み、万一に備えた移動になります。

【写真】おしりから長い棒を伸ばした自衛隊のKC-767

先立つこと3月5日にはKC-767へ座席を積み込む作業が目撃されていました。防衛省から正式な指示が出たのは3月6日のこと。それから各種準備が行われた後、KC-767は出発しました。

KC-767は、航空自衛隊が保有する大型の空中給油機・輸送機です。空中給油機とは、戦闘機や爆撃機など他機に対して、飛行しながら給油を行える機体のことです。味方の航空機を基地に着陸させることなく、滞空時間や作戦時間を延長できるため、世界各国の空軍が採用しています。

航空自衛隊では2009年から配備が進んでいます。この際、KC-767を運用する部隊として第404飛行隊が小牧基地で新編されました。

2026年現在、航空自衛隊が保有するKC-767は4機。航空自衛隊以外で同機を採用しているのはイタリア空軍のみという、世界的にも珍しい機体となっています。

空中給油に際しては、アメリカ空軍などで採用されている「フライング・ブーム方式」を採用しています。これは機体後方下部から棒状の給油ブームを出し、空中給油機側のオペレーターが操作。戦闘機などの給油口にドッキングし、給油を行います。

基本的には空中給油機として運用されているKC-767。しかし航空自衛隊では他にも重要な用途で使われています。それが輸送機としての活用です。

KC-767の機体内部構造を見ると、燃料タンクを搭載しているのは機体の床下部分になります。そのため、胴体の上半分はカーゴスペースになっています。ここには最大30tの貨物を積み込むことが可能ですが、座席を設置すれば最大で約200名の人員を乗せることができます。

このような使い方を生かし、たとえば、2023年10月から始まったパレスチナ紛争の際にもKC-767がイスラエルに送られており、邦人輸送の任務に従事しました。

KC-767に白羽の矢が立った2つの理由

今回の任務にKC-767が選ばれたのには、主に2つの理由があると思います。まず1つ目が、航続距離が長いことです。



航空自衛隊のKC-767空中給油・輸送機。原型はベストセラー旅客機のボーイング767（画像：航空自衛隊）。



KC-767は航空自衛隊が保有する輸送機のなかでも、屈指の航続距離を誇ります。たとえば、航空自衛隊のC-2輸送機の場合、36tの荷物を積んだ状態の航続距離は約4500kmになります。

モルディブ共和国の首都マレからイランの首都であるテヘランまでの直線距離は約4100kmです。もちろん積載量によって航続距離は前後しますし、戦地となっているイラン国内へ直接フライトすることはないでしょうが、余裕があるとはいえません。

一方、KC-767は30t搭載時で約7200km飛行することができます。参考までにマレからイタリアの首都ローマまでの直線距離が約7300km。イラン周辺各国までの飛行であれば、余裕で飛ぶことができるでしょう。

そしてもう1つが快適性です。KC-767のベースになっているのは、旅客機であるボーイング767。現在も世界各国で使われているボーイングのベストセラー機です。KC-767に積み込まれる座席は一般的な旅客機のエコノミークラスと同じ仕様で、C-2などの純粋な軍用輸送機と比べると段違いに座り心地がよく快適です。機体には窓は設けられていませんが、それを抜きにしてもC-2やC-130Hといった航空自衛隊のほかの輸送機よりも人員輸送に適しているのは間違いありません。

中東からの帰国となれば、フライトも長時間となります。ただでさえイランからの退避で疲れているであろう邦人の状態なども考慮すると、乗り心地の良い機体を選定したという側面もあるのではないでしょうか。

KC-767はすでにモルディブ共和国に到着しており、待機状態に入っています。

混迷の度合いを増すイラン情勢の影響で、3月9日の日経平均株価も大きく下がるなど、多大な影響を日本経済も被っています。依然として先行きは不透明ですが、いずれにせよ邦人や派遣された自衛隊員、彼ら全員が無事に戻るのを願うばかりです。