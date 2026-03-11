3歳のラブラドールレトリバーさん、どうしても『お手』だけはいつまでもやり方が分からないようで…。赤ちゃん感に溢れた仕草が可愛すぎると話題になっているのです。

思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で13.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『お手のやり方』をいまだにわかっていない3歳の大型犬→あまりにも可愛い光景】

3歳の大型犬→『お手のやり方』が話題に

Xアカウント『@eru0902』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「エル」くんのお姿。

器用で穏やかなエルくんは、基本的にどんなこともこなしてみせるのに…なぜか『お手』だけは、いつまで経ってもなかなか『やり方』が分からないのだとか。

わざと…？可愛すぎる仕草に反響

お行儀良くおすわりをしながら、飼い主さんを見つめていたというエルくん。飼い主さんが『おて』と言いながら手を差し出すと…。

ほんのちょっぴりだけ、おててを上げるというエルくん。差し出された飼い主さんの手よりずいぶん低い位置で、やる気なくダランと持ち上げられただけのエルくんのおてて。

『おかわり』と言われると、のんびりと反対のおててを上げてはみるものの…やはり、飼い主さんの手に重ねられることはなく、どこか気だるけに視線を逸らしたのだそう。

飼い主さんから、エルくんのおててを迎えに行くような形でなんとか『お手』『おかわり』を遂行できたのだといいます。

チャームポイントでもある困り顔も相まって、なんだかとっても面倒くさそうに、渋々…といった様子で『お手』をするエルくんのお姿は、その穏やかな性格が滲み出ておりあまりにも愛くるしいものだったのだとか。

思わずニヤけてしまいそうになる、微笑ましいそのお姿は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「たぶん…わざとｗｗ」「面倒くさいのね笑」「わざととしか思えないｗ」「かわいい」「信じられないくらい可愛い」「たまんない」「一生できなくてもいいよ！」など多くのコメントが寄せられています。

タレ目がチャームポイントの男の子♡

3歳のエルくんは、甘えん坊で穏やかな男の子。タレ目と困り顔がチャームポイントで、ソファから降りる時にびよーんと伸びるお姿は、体が柔らかすぎると度々話題になっているのです。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに過ごすエルくんのお姿は日々多くのユーザーにラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@eru0902」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。