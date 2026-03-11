「ビフェスタ」から、やさしいミルクタイプの「アイメイクアップリムーバー アイラッシュケア」を2026年3月16日（月）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアにて先行発売する。

■まつ毛ケア発想のミルクリムーバー

やさしいミルクタイプのポイントメイクリムーバー。セラミド類似体・ケラチン・ビタミンB誘導体・ビタミンE誘導体など、まつ毛美容液発想の4種の美容保湿成分※1を配合。クレンジングしながらデリケートなまつ毛をケアし、健やかで美しいまつ毛へ導く。

美容保湿成分入りのミルクがまつ毛を包みこみながら落とす「まつ毛コーティング処方」を採用。目元とまつ毛を保護しながら簡単にメイクオフできる設計。オイルベースのためウォータープルーフマスカラや落ちにくいリップも負担レス※2にオフでき、しっとりとうるおい感のある使い心地を叶える。

※1 セラミド類似体（ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル））、加水分解ケラチン（羊毛）、パンテノール、酢酸トコフェロール※2 摩擦による

■商品情報

株式会社マンダム

ビフェスタ アイメイクアップリムーバー アイラッシュケア120mLオープン価格