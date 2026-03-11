韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」は、皮脂吸着によるテカリ防止とUVカットを同時に叶える液状パウダーパクト「アピュー ウォーターロック サラサラパクト UVトーンアップ」を、2026年3月4日(水)より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴにて販売し、4月16日（木）より順次発売する。

■液状パウダーパクト

皮脂によるテカリやベタつきが気になる肌に向けたベースメイクシリーズから、「アピュー ウォーターロック サラサラパクト UVトーンアップ」が登場。

ひんやりとしたスキンケアウォーターが肌のうるおいをロックしながら、表面にはサラサラパウダーが残る設計。乾燥を防ぎながらテカリを抑える快適な仕上がりへ導く。

さらにSPF50+・PA++++の高いUVカット効果を備え、通常の液状タイプの日焼け止めでは難しいメイクの上からのUVケアにも対応。メイクの上から軽くタッチするだけで、手軽に紫外線対策ができるアイテムとなる。

■商品情報

株式会社ミシャジャパン

アピュー ウォーターロック サラサラパクト UVトーンアップ2,420円（税込）