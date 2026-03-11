2万人を超える死者・行方不明者を出した東日本大震災から11日で15年です。鹿児島市役所では、被災地へ黙とうが捧げられました。



地震が発生した午後2時46分。鹿児島市役所では、1分間の黙とうが捧げられました。



鹿児島市は、震災が起きた2011年から2022年までの間、被災地へ職員114人を派遣しました。2021年4月から1年間、宮城県気仙沼市に派遣された倉谷さんは橋を造る工事に携わり、完成を見届けたといいます。





（鹿児島市都市景観課・倉谷英也主査）「この15年というのは、正直あっという間に過ぎたなというところがある。地域の人たちと話しする中で、昔の懐かしい面影はなくなっていると言っていた。震災というものも含めて身近に感じるようになった」東日本大震災では1万5901人が亡くなり、現在も2519人の行方が分かっていません。鹿児島市の商店街では。ストリートピアノの優しい音色と歌声が響いていました。被災地の復興を願い毎年3月11日に行われている追悼セレモニー。今年も多くの人が被災地への思いを込めて合唱しました。（女性）「他人ごとだったんですね。15年前の出来事が、このイベントに参加することによって身近なものだと感じた。心をこめて歌った」（毎年参加する女性）「胸いっぱい。心をこめて（歌った）涙が出そうでした。決して忘れないように死ぬ限り忘れないので」