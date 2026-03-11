2026年3月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
何であれ下調べが大事。特に買い物は十分調査をしてみて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
親友との友情が深まる日。相手を優先する態度は◎。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
意地悪をされる場面が……。カッとなるともめるので、スルーして。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
のんびりした1日に。万事マイペースでやっていくのが吉。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
今日聞いた内緒話は他言無用。秘密主義に徹しよう。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
考えを上手に伝えられないかも。言葉の限りを尽くすこと。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人が敬遠することに進んでトライ。思わぬラッキーが得られそう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今の流行をしっかりチェック。周囲の評価が変わってくるかも。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友人の誘いには必ずOKしよう。新しい世界が開けるはず。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
レジャーにツキあり。特に夜のお出掛けは楽しさも倍増！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
エネルギーがいっぱい。目的をハッキリさせると幸運度もアップ。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
いつもの習慣を打ち破ってみよう。新しい展開が待っていそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)