石川県白山市の山間部で10日発生した地すべりで、斜面のふもとにある高齢者施設の利用者らは、避難を続けています。

一夜明けた11日の朝、現場では応急対策工事が始められたほか、斜面での調査も進められています。

「行き場所がなくならないか」

地すべりは10日午前7時15分ごろ、石川県白山市若原町の高齢者施設「ケアハウス鳥越」の裏の斜面で発生しました。

けが人や建物への被害は確認されていませんが、現場からおよそ3キロメートル離れた鳥越コミュニティセンターでは、高齢者施設の入所者や職員、現場近くに住む住民あわせて7人が、11日現在も避難生活を続けています。

◇避難している住民は…「大事なものだけ、かきあつめて避難した、土砂も止めてくれて、家帰ってもいいよ（となってほしい）まず帰ることができるかどうか」

◇ケアハウス鳥越の富澤光男・介護主任…「ここに来るまでに3回、（ここで）4か所目、1日に移動したの。工事しながらも安全と言っていただければ。逆に心配なのが、もうこの施設が使えませんとなると、僕らにすれば利用者にしても、行き場所がなくなる」

地すべりはなぜ起きたのか

現場では11日、石川県の担当者が地形や地質の調査を行ったほか、地すべりの範囲が拡大しないよう、施設の裏に積むための土のうの準備が進められていました。

今回の地すべりは、なぜ発生したのか。地盤工学が専門の金沢大学・小林俊一准教授は、春先の北陸ならではの特徴があると指摘します。

◇金沢大学・小林俊一准教授…「水との関係が強い。雨だけじゃなく、豪雨もそうだが、春先は融雪で冬の間に積もった雪が長い時間、すっと長雨のように地盤の中に水が入って、土砂災害を引き起こすことが知られている」

「地形にも原因がある」との指摘

さらに小林准教授は、現場の地形にも地すべりの原因があると指摘します。

◇金沢大学・小林俊一准教授…「これが谷なのですが、これが県道の方に抜けている。高齢者施設の北側を抜けるような感じで渓流が入っている。水はここに集まりやすい」

「メキメキ」という音は…

また、今回近くに住む人が聞いた「メキメキ」という音の正体は何だったのか。

◇金沢大学・小林俊一准教授…「山ごと動いているが、上には木・植生があるので、木が折れる音や、木の根がプチプチ切れるだとか、そういったことで、音が鳴ったのではないか」

危険な兆候に注意

◇金沢大学・小林俊一准教授…「日頃、水が流れていないところで、水が出始めたり、濁った水が出たり、日頃、見慣れないことが起きると危険の兆候かもしれないし、必要なところへ連絡を取ってほしい」