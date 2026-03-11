「やりたい放題やな」『遊☆戯☆王』公式、ホワイトハウスの無断使用に声明発表。「厳重に抗議して良い」
アニメ『遊☆戯☆王』（テレビ東京系）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月11日、投稿を更新。アメリカの政府機関・ホワイトハウス公式Xの投稿で映像が無断使用されたことについて声明を発表し、話題となっています。
この投稿には「公式声明ありがとうございます」「公式が明確に無許諾・無関与って線引きしたのは大きい」「無断使用はさすがに問題ですね」「やりたい放題やな」「ひどい権利侵害」「厳重に抗議して良いと思います」「プロパガンダに利用されるのは黙っていられない」などのコメントが寄せられました。
【声明全文】『遊☆戯☆王』公式、ホワイトハウスの無断使用に声明発表
「一切関与しておらず」「使用を許諾した事実もございません」同アカウントは「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」と報告。続けて「本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」と明言しました。Xの日本ユーザーからは、この声明に賛同の声が上がっています。
『遊☆戯☆王』以外の映像も使用ホワイトハウスの公式Xアカウントは6日、投稿を更新。「JUSTICE THE AMERICAN WAY（アメリカ流の正義）」とつづり、政治的主張を連想させる内容の動画を公開しました。『遊☆戯☆王』をはじめ『ドラゴンボール』（フジテレビ系）、『スーパーマン』、『トランスフォーマー』といった作品の映像が使用されています。動画は記事執筆時点の11日、削除されていません。今後の動きを注視したいですね。
(文:堀井 ユウ)