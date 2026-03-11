アイリスオーヤマは、一昨年12月に宮城県と締結した包括連携協定に基づき、共同で「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」を開発した。幅広い年齢層や認知症の人にも使いやすい同製品を、4月下旬から全国のホームセンターやインターネットサイトなどを中心に順次発売する。

同社は、東日本大震災で被災した経験と、「ユーザーイン発想」の開発コンセプトを活かして多様化する災害に対応できる防災用品の開発に取り組んでいる。また、災害発生時に備え、自治体や各種団体と連携し、防災用品や食料品を被災地へ迅速に供給する体制構築など、防災・減災に関する活動を継続的に強化している。

今回発売する「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」は、2011年の東日本大震災から15年の節目に合わせて、同社で初めて、災害対応についての知見が豊富な宮城県と共同開発したもの。厚生労働省によると、高齢化の進展に伴い認知症の人は増加している。こうした背景を踏まえ、有事の際にも認知症の人に配慮しつつ、平時から備えとして活用できる商品となっている。



「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」

「非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ」は、便器と便座に、それぞれ専用の便器袋と本体袋をセットして使用する。排泄後は、便座に取り付けた本体袋を取り外し、上部の開口部を切り離して結ぶだけで処理でき、子どもから高齢者まで扱いやすい設計になっている。さらに、7層構造により、アンモニアのニオイが漏れにくい防臭袋が付属しているため、災害時に問題となる廃棄物のニオイ対策にも配慮している。また、便器袋があることで、排泄後の本体袋が便器の底面に触れないため、便器内の貯留水の跳ね返りを抑えて衛生的に使用できる。

99％抗菌（JIS SO252 2021に準じて行われた試験結果。複数菌種において99％以上の抗菌効果があることを確認している。すべての菌の増殖を抑制するわけではない）・消臭（アイリスオーヤマ調べ。アンモニアを滴下し、30分後99％以上脱臭することを確認している）できる機能を備えた吸収シートは、1枚あたりの凝固ポリマーの量を従来品（BTS10との比較）と比べ約30％増量することによって凝固力を高め、処理性能の向上を図った。また、10年間保存（未使用・未開封の場合）できるので、備蓄品の入れ替え負担を軽減できる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月下旬

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp

宮城県＝https://www.pref.miyagi.jp