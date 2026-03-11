モルテンは、試合や練習に必要な荷物を一度にラクに運べる「アウトドアワゴン」を、3月9日から出荷開始し、公式オンラインショップや全国のスポーツ用品店などで順次販売を開始した。

学校や部活動の現場では、作戦盤や練習用具、メディカルバッグ、クーラーボックスなど、多くの用具を限られた人数で運搬・管理する必要がある。モルテンの「アウトドアワゴン」は、静止時約80kgの耐荷重設計によって複数の用具をまとめて運べるほか、名入れに対応することで、学校名やチーム名を明示した管理・運用を可能にした。日常的に使われるスポーツエキップメントとして、運搬のしやすさだけでなく、現場での扱いやすさにも配慮している。

モルテンは、スポーツに関わるすべての人々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していく。

［小売価格］1万780円（税込）

［発売日］3月9日（月）

モルテン＝https://www.molten.co.jp