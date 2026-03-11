「何かあったの？？大丈夫？」水原希子、泣き顔の自撮りショットに「泣かないで」「何故泣いてるの」反響
モデルの水原希子さんは3月11日、自身のInstagramを更新。泣き顔の自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】水原希子の泣き顔の自撮りショット
ファンからは「何故泣いてるの」「泣かないで」「え、だいすき」「きれいな希子ちゃん」「ロングヘア似合ってる」「きこちゃん何かあったの？？大丈夫？無理しないでください」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】水原希子の泣き顔の自撮りショット
「え、だいすき」「きれいな希子ちゃん」水原さんは「薔薇色の人生」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が泣き顔の自撮りショットです。目も少し赤くなっており、本当に号泣した後ではないでしょうか。ほかにも、ヨガマットの上で運動をする姿や街中でのスナップ風ショットなどを載せています。
寝起きショット？ も公開1日には「February」とつづり、2月を写真や動画で振り返った水原さん。17枚目の自撮り写真は、寝起きのような表情をしています。ファンからは「最後の寝起ききこちゃん？可愛過ぎる」「美しすぎる！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)