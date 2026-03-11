サマンサタバサジャパンリミテッドは、“「GIRL,Lady It's me」今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”をコンセプトに展開するブランド「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）」から、サンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボコレクションを発売する。

ハローキティをイメージしたピンクのチェック柄などをデザインしたバッグ、折財布やバッグチャームが登場する。



「ハンドバッグ」

「ハンドバッグ」は、サマンサベガで大人気のロゴテープシリーズ×「ハローキティ」待望のデザイン。ハローキティをイメージしたピンクのチェック柄を全面に施し、ロゴテープ部分にはスカラップのフリルをデザインした。細部にまで可愛さが詰まったアイテムになっている。付属のミラーチャームは取り外しが可能で、ミラー部分は可愛いハート型になっているとのこと。サイドのポケットには、ハローキティのモチーフであるリボンやロゴをデザインした。



「折財布」

「折財布」は、ハローキティをイメージしたピンクのチェック柄が可愛いアイテム。中を開けると、ハローキティがデザインされており、中まで可愛さが詰まっている。



「2wayバッグチャーム」

「2wayバッグチャーム」は、ふわふわとしたオーガンジーリボンのバッグチャームで、ハローキティの金具プレートが揺れて可愛いデザインとなっている。チェーン部分は取り外しができ、ヘアアクセとしても使用可能。ヘアアクセで使用するときも、ハローキティの金具プレートが揺れて可愛いアイテムになっている。

［小売価格］

ハンドバッグ：2万4200円

折財布：1万6280円

2wayバッグチャーム：5500円

［発売日］

公式オンラインショップ・全国のサマンサベガ取扱店舗で予約開始：3月10（火）

一部店舗で先行販売：3月14日（土）

（渋谷109店／梅田エスト店／池袋パルコ店／池袋サンシャインシティアルパ店／西銀座店）

全国販売：3月20日（金）

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp