ZOZOは、“SCANDAL”がプロデュースするアパレルブランド「FEEDBACK TOKYO」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「FEEDBACK×ZOZOTOWN Vol.2」を、3月13日からZOZOTOWN限定で販売する。



左から：SETUP JACKET、SETUP SLACKS、ORIGINAL PACK TEE

今回のコレクションでは、SCANDALのメンバーがデザインを監修したTシャツやバッグなど計7型のアイテムを受注販売するほか、ジャケットやパンツなど計3型のアイテムを販売（在庫販売、予約販売のアイテムがある）する。



左から：BI−COLOR FB CAP、CROSSBODY BAG、RIMLESS GLASSES

また、3月21日と3月22日の2日間、Gallery H TOKYOにおいて同コレクションの全アイテムが展示される。期間中は、メンバーが日替わりで店頭に来場する予定。詳細は、ZOZOTOWN公式Xで発表する。

［小売価格］

SETUP JACKET：2万2000円 ※予約販売

SETUP SLACKS：1万9800円 ※予約販売

ORIGINAL PACK TEE：8800円 ※受注販売

BI−COLOR FB CAP（2色展開）：5280円 ※受注販売

CROSSBODY BAG：9900円 ※受注販売

RIMLESS GLASSES：4400円※在庫販売

（すべて税込）

［発売日］3月13日（金）

ZOZO＝https://corp.zozo.com