アース製薬は、「明日のためのトータルケア」を提案する入浴剤ブランド「OFFROM（オフロム）」から、「OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り」を3月23日に発売する。

近年、入浴剤市場では美容やリラックスといった「プラスα」のニーズが高まっている（インテージSRI 2020年〜2024年金額推計＋同社コンセプト分類）。また、特に夏場は「冷房による冷えを対策したいが、湯上がり後のベタつきや強い冷涼感は避けたい」という声（2024年 同社調査「シーン別の使いたい入浴剤タイプ」(n＝1184)）も多く聞かれる。



「OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り 4錠入」

同製品は、トレンドや自分磨きを大切にする20〜30代に向け、暑い日の夕涼みのような「ほんのり涼やか」な心地よさを提供する。お風呂時間を活用してコンディションを整えることで、夏を健やかに過ごす新習慣を提案する。

製品特長は、ゆっくりとろける高濃度（同社比）重炭酸と、同社史上最大量の温泉成分（炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）配合で温浴効果が高まり、カラダの芯までじんわりと温まって疲れをリセットすることができる。また、イオンのベールで、湯上がり後もポカポカ感が続く。



「OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り 1錠」

さわやかなマスカットミントの香りと、ミントグリーンの湯色（にごり）が広がる。マスカットとミント、そしてほのかな紅茶やフローラルさが広がる爽やかな香りで、心地よいひんやり感が気持ちをリフレッシュし、明日への前向きな気分をサポートする。

肌に嬉しい保湿成分「ナイアシンアミド（ニコチン酸アミド）、コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド（ステアロイルフィトスフィンゴシン）、シアバター、CICA（ツボクサエキス）、パルミチン酸レチノール」を配合し、うるおいたっぷりだとか。まろやかな湯ざわりで、なめらかな肌へと導く。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

