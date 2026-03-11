ヤーマンは、4月1日から、ムダ毛ケアを叶える光美容器「レイボーテ クールパワー」を順次発売する。「レイボーテ」シリーズは、ハイパワーなムダ毛ケアと美肌（継続使用することでムダ毛が目立ちにくくなること）ケアの両立を目指したヤーマンの光美容器カテゴリ。なお、同製品は3月16日からグローバル フラッグシップストア「YA−MAN the store GINZA」、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」および公式オンラインストア（Amazon・楽天市場・Yahoo！）で先行発売する。また、それにあわせて、一部家電量販店で予約発売を開始する。

製品特徴は、エステサロンで主流のキセノンランプによるIPL方式を採用した。キセノンランプを2本搭載したダブルフラッシュで、シリーズ最高パワー（レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて 3月時点）を実現した。さらに冷却機能を搭載し、ローラーアタッチメント使用時には照射面が最大約5℃まで冷却。肌を冷やしながら照射することで、刺激を感じやすいヒゲなどの太い毛にも、ハイパワーでありながら刺激レス（冷却をオンにした状態で照射した際に刺激が低減されること）なケアを可能にした。



「レイボーテ クールパワー」

これまで照射しづらかった凹凸部分や、ケア残りが気になる箇所を照射できる、極小のアタッチメントを新搭載。眉間（眉間への使用時は、サングラスや競泳用ゴーグル等を装着するなど、目を保護した状態で照射）、小鼻、鼻下などの細かい部分にフィットし、狙った部分を的確に照射できる。

「レイボーテ」に採用しているIPLの光領域は、肌に良い影響を与える可視光線の中でも580nm付近の波長を含み、刺激になりやすい領域をカットしている。加えて、ヤーマン独自のLED「美肌光」を搭載し、ハリ・うるおい（美肌光である赤色LEDのみを顔に照射した場合）など肌自体の美しさを引き出す。LEDアタッチメントには赤色LEDに加え、特許取得（特許第7624119号 メラニン産生抑制装置およびメラニン産生抑制方法）の青緑LEDを新搭載した。紫外線の気になる季節も、明るく透明感（うるおうことによる肌の見え方）のある肌へ導く。

ローラーモード（レベル1）で約120万発、（レベル5）でも約40万発を実現した長寿命設計。パートナーや子どもとシェア（スポットアタッチメントをVIOラインで使用する際は、共有で使用しないでほしいという）しながら続けやすいのが特徴。部位や好みに応じて照射レベルを使い分けても、ランニングコストを抑えられるため、1台をフル活用できる。

［小売価格］12万1000円（税込）

［発売日］4月1日（水）

ヤーマン＝https://www.ya-man.co.jp