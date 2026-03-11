道枝駿佑＆生見愛瑠、映画本編のような裏話 人見知りから「距離が縮まって」…マネ同士の裏話も
なにわ男子・道枝駿佑とモデル・俳優の生見愛瑠が11日、大阪駅前のグランフロント大阪「うめきた広場」で行われた映画『君が最後に遺した歌』（20日公開）の春の星空イベントに登場した。
【写真】たのしそう！自撮り棒でファンと記念撮影をする道枝駿佑＆生見愛瑠
寒空の野外で日没後のイベントとなったが、招待されたファンなど約3500人が駆けつけ、道枝と生見が現れると大歓声があがった。
同作は、通称『セカコイ』として国内外でヒットした『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年公開）のチームが再集結した感動ストーリー。詩作が密かな趣味の主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも、歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出会い、10年にわたる物語が展開される。
道枝と生見は人見知り同士で「本読みのときはほとんど目が合わなかった」という。道枝は「現場で撮影するにつれて、徐々にコミュニケーションが増えてきたので、本当に春人と綾音のように距離が縮まっていった」と振り返った。
司会者から「どっちが先に声をかけた？」と向けられると、生見は「私たちを見かねて、マネージャーさん同士が『話したら？』みたいな（笑）。皆で仲良くなった」と笑顔で語っていた。
