火を灯し、春を迎えに行こう――【連載】奈倉有里「猫が導く妖しい世界」＃12

第十二回 冬を燃やす

北風さん

ちいさいころ、うちに読み聞かせ音声のカセットテープというものがあった。当時はよく児童用の月刊絵本などの付録としてカセットテープがついていて、それが我が家にもいくつかあったのだが、そのなかにひとつ、大好きで擦り切れるほど聴いていたテープがある。

再生ボタンを押すと、びゅおーっと冷たい北風の音がして物語がはじまる。主人公はキタキツネで、そこに「北風さん」がやってきて冬が訪れる。肝心の本筋はあまり覚えていないのだけれど、北風さんの訪れとともに物語がはじまり、春がきて北風さんがいなくなってしまうところで終わっていたことはよく覚えている。春の訪れは喜ばしいはずなのに、そのラストはなぜだかとても悲しくて、北風さんがいつまでもいてくれたらいいのに、ずっと冬だったらいいのに、といつも思っていた。

こたつできつねうどんを食べながら窓を叩く冷たい風の音を聴いていた私は、きつねと北風の連想からふとそのカセットテープに入っていた物語を思いだし、「そういえばロシアにも似たような話があるよね、擬人化された冬の寒さが毎年やってきて、春になるといなくなるっていう……」とバユーンに語りかけてみる。朝からずっとこたつに入りっぱなしで茹で猫状態のバユーンは、よろよろとこたつぶとんを押して這いでてくると、「いろいろあるよー」と言いながらあくびをした。「マロースじいさんのほかにも？」と私は訊く。ロシアの冬のおとぎ話といえば、なんといってもマロースじいさんは欠かせない。マロース（мороз）とは、寒波、厳しい寒さのことなので、まさに寒さの擬人化だ。ロシア版サンタクロースとも呼ばれ、西欧のサンタクロースとほぼ同じ姿で描かれることも多い人気者である。

でも、そりゃあ寒い地方だもの、もっとたくさんいてもおかしくない。案の定バユーンは「うん、冬の妖怪だけでサッカーチームが作れそうなくらいたくさんいるよ」と答える。私は思わず、雪娘や北風や寒波の妖怪たちがサッカーをするところを思い浮かべた。グラウンドがたちまちスケートリンクになりそうだ。バユーンは指折り数える代わりに猫手の爪を器用に一本ずつにょきにょき出して、「いい妖怪、悪い妖怪、老若男女、人型、動物型……」と数え、「どれから話すか迷うけど、春にいなくなる、っていう点を重視するなら、マレーナかな」と言い、人間でいえば人差し指にあたりそうな爪をひとつピンとたてた。

冬と死の神さま

バユーンによると、マレーナ（Марена）というのは冬や死を司る妖怪──というより、女神なんだって。冬のあいだはずっといて、春の訪れを告げる復活祭のころに、藁人形でマレーナを作って燃やすっていうお祭りが、スラヴの各地域にあるらしい。ふうん。妖怪じゃなくて神さまなら、少なくとも貧乏神のズルィードニみたいにいちどにたくさん出てくることはなさそうだ。でも「冬と死」の、っていうことは、死神みたいなものだろうか。

「なんか怖そう」と私がつぶやくと、バユーンは「そりゃあね」とうんうん頷いて、「冬は食糧不足や凍死をはじめ、危険がたくさんあるから、ずっと気が抜けないでしょ。マレーナはそういう冬の危険の化身みたいなものなわけ。つまり逆にいえば、冬を怖い存在として思い浮かべておくことによって、常に注意が必要だぞっていう気持ちを忘れずにいられる──っていうふうにも考えられる」と、いかにもな学者顔をして講釈をはじめた。なるほどわかったぞ。これはまた、バユーンがよく言ってる「妖怪は油断大敵だっていうことを教えてくれる存在だ」っていう話でしょ。あ、でも今回のマレーナは妖怪じゃないんだっけ。神さまってことは、ふつうの妖怪と比べてどこか特別なところがあるんだろうか、と不思議に思っていると、バユーンはその疑問に応じるように「妖怪はどちらかというと気まぐれだったり忘れっぽかったりするやつらが多いけど、神さまはもっと一貫性のある行動をとることが多い、っていうのかな。言い換えるなら、しつこいとも言える」と話す。なんでも、ベラルーシの一部の地域に伝わるマールニャというマレーナの類型は、誰かが悪いことをするとその人に背後霊のようにひたすらついてきて、なんと死んでからもずっとついてくるらしい。死んでも離れてくれないなんて確かにしつこいし、不気味だ。と考えていると、バユーンは不意にホラーな顔つきになって、「あと、こういう神さまは、人が興味を持つと向こうも……その気になっちゃうみたいなんだよね」と話しはじめた。

「19世紀のロシアの民俗学者が、マレーナの伝説についてずっと調べていて、ついに著書を発表したんだ。その本の内容はあくまで採取した伝説について記す学術的な内容だったんだけど、最後の最後で急にトーンが変わるんだ」と言うと、バユーンはいつのまにか目の前にあった古いロシア語の本をひらいて最後のページを読みあげる──「さて、こうしているいまも、窓の外を支配しているのは冬の女神、マレーナだ。彼女が寒々とした息を吹きかければ、作物にはたちまち霜が降りる。いっぽう人々は頼りない灯火のもとで、春に思いを馳せている。寒風が吹きつけ、窓を鳴らす。不意に私は身震いして顔を上げ……背筋が凍りつく。何者かの手が、窓を叩いている……。そしてしわがれた声が響いた──のうのうと生き、なかなか楽しんだようじゃないか。そろそろお前が、死ぬ番だ……」バユーンは読み終えると本を閉じて、ニヤリと笑った。

あちこちに、春

ひえー。バユーンの話にしては珍しく、ほんとにちょっとぞっとしちゃったよ。でもその学者は、なかなかユーモアのある人だったんだろうな。熱意を傾けて研究してきた本の最後をそんなふうに締めくくれるなんて。

私はふと思いだして、「そういえば、米の産地で有名な魚沼にも、やっぱり春に藁の火を焚く行事があるよ」と言ってみた。三月の最初の日曜日におこなわれる、山の尾根づたいに稲藁を百八つ並べて燃やす「百八灯」という風習だ。これももちろん春の訪れを祝う祭りで、その年の豊作を願う意味も込められている。

バユーンはぶるぶるっと頭を振ってさっきの怖い顔を元に戻し、「うん、似たような春のお祭りは世界じゅうにあるね」と答えて、「インドのホーリー祭でも火を焚くって、どこかで読んだことがある」と、まるで自分で見てきたかのように遠い目をする。さすが読書家のバユーンだ。でも、そうか。言われてみれば当たり前だけど、春を祝うのは寒さが厳しい地方だけじゃないのか。インドの春ってどんなふうなんだろう。私は寒いところにばかり訪れていて南のほうには行ったことがないのでなかなか想像がつかないけれど、それでもやっぱり火を焚いて春を祝うのだと思うとなんだか感慨深い。

冬を越えれば、世界のあちこちに春の火が灯る季節がくる。北半球と南半球、半期ずつ、順番に。

早く暖かくなるように、寒さを追い払おうとして、人は火を焚くのだろうか。藁と一緒に、寒いもの、厳しいもの、悪いものを燃やして新鮮な気持ちで春を迎えようというのか。あるいは誰かと火を囲んで、緩んできた空気や湿った土の豊かな香りを楽しむためだろうか。

窓の外で、また風が鳴る。私はいまだに北風に対して、名残惜しいような気持ちを覚えていることに気づく。けれども春を待ちわびる人々の気持ちを知るごとに、少しずつわかるようにもなっている──それはきっと、巡りゆくことそのものへの希求だ──滞っていたものが再び動きだし、息づきはじめる。暖かい春も、その先の季節も、そして次の冬も、きっとまたやってくるはずなのだ。

