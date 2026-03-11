ILLIT、『日本ゴールドディスク大賞』で“2年連続”受賞！日本人気を再び証明

ILLITが、「日本ゴールドディスク大賞」で2年連続の受賞を果たした。

3月11日、日本ゴールドディスク大賞によると、ILLITが『第40回日本ゴールドディスク大賞』の「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」に選出された。

『日本ゴールドディスク大賞』は、CD、音楽ビデオ等の正味売上実績と音楽配信売上実績の客観的なデータに基づいて、その年のレコード産業の発展に貢献したアーティスト及び作品を表彰する。1987年の創設以来、ポップス、ロック、クラシック、ジャズ、純邦楽など多岐のジャンルを対象に各賞を選出している由緒ある賞で、「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」は、アジア（日本以外）の新人アーティスト上位3組に贈られる。

昨年の『第39回日本ゴールドディスク大賞』でILLITは、デビュー曲『Magnetic』が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード（アジア）」、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング（アジア）」、「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」の3冠を達成。第39回受賞者の中で海外女性グループとして唯一、この快挙を成し遂げた。

2年連続の選出を果たしたILLITは、「第39回の『Magnetic』での3冠に続き、今回はアーティストとしても賞をいただけて、本当に嬉しいです。いつもたくさんの応援をありがとうございます」と感謝を伝えた。

ILLITは昨年、初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』で歴史的ヒットを記録。同曲は映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作されたことでも大きな話題を呼んだ。

『Almond Chocolate』は、“推し”をアーモンドチョコレートにたとえ、熱い想いや恋心を表現した“推し活ソング”で、TikTokを中心にショートフォームのトレンドを席巻した。これらの成果を受け、ILLITは昨年末、「第67回 輝く！日本レコード大賞」（TBS系）や「第76回NHK紅白歌合戦」 をはじめとする主要音楽特番に出演。圧倒的な人気の高さを証明した。

さらに同曲は、3月4日に発表されたBillboard JAPANチャートにおいて、累計再生回数1億回を達成。3億回再生を突破した『Magnetic』に続き、自身2作目となる大台超えを記録した。こうした継続的なヒットが、今回の「日本ゴールドディスク大賞」受賞をより確固たるものにしたと言える。

また、今年1月にリリースされた日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』は、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』の主題歌として話題を呼んだほか、新曲『Bubee』が、4月より放送のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』オープニング主題歌に起用されるなど、日本オリジナル曲へのラブコールが集中している。

ILLITは今週より初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’」の幕を開ける。3月14日・15日のソウル公演に続き、日本では6月13日より、5都市11公演を開催する。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。