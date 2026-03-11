◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞の優先出走権）＝３月１１日、栗東トレセン

テルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路でオリーブグリーン（４歳１勝クラス）を１馬身追走。半馬身差遅れたが、終始手綱はがっしりと持ったまま。リズムも折り合いも良く、５２秒５―１２秒３で駆け抜けた。

ロックバンド「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵが名付け親で注目を集めていたが、報知杯弥生賞ディープインパクト記念は骨りゅうの影響が長引いて回避。矢作調教師は「馬の状態としては、弥生賞から１週伸ばして良くなっていますが、成長という点ではまだまだです」と現状を冷静に評価した。

それでも、トレーナーが「スタートダッシュが天才的」と目を見張るように、昨年１０月の新馬は二の脚をつけてハナに立ち、二枚腰を見せて２馬身半差でＶ。続く東京スポーツ杯２歳Ｓでも楽々と主導権を握り、４着でも見せ場をつくった。「今回はどれだけ前、前で自分の競馬をできるかですね」と矢作師。父コントレイルが一冠目を制した皐月賞の舞台に立つため、ここは試金石の一戦となる。