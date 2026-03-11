【コトブキヤ 月村手毬-Luna say maybe- デコマス】 3月12日18時 公開予定

コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」のデコマスを3月12日18時に公開する。

本フィギュアは「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「月村手毬」をLuna say maybeのステージ衣装姿で立体化。フィギュア用の描き下ろしイラストを元にフィギュア化され、彩色によってどのような印象になるのか3月12日の公開に期待したい。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.