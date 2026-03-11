コトブキヤ、「学園アイドルマスター」フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」デコマスを3月12日18時に公開
【コトブキヤ 月村手毬-Luna say maybe- デコマス】 3月12日18時 公開予定
コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」のデコマスを3月12日18時に公開する。
本フィギュアは「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「月村手毬」をLuna say maybeのステージ衣装姿で立体化。フィギュア用の描き下ろしイラストを元にフィギュア化され、彩色によってどのような印象になるのか3月12日の公開に期待したい。
歌ってきます、プロデューサー。- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) March 11, 2026
素直になれない、ひねくれ者の歌を。
フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」デコマス(彩色見本)、3月12日（木）18時公開！#学マス #学園アイドルマスター pic.twitter.com/hGRZktmr3m
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.