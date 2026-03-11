【櫻井優衣・北里琉…】Ray㋲がリアルに愛用♡ 大活躍な「偏愛ニット」特集
まだまだ寒いこの時期に大活躍なのが、ニット。そこで今回は、Ray㋲の北里琉・櫻井優衣・斎藤司が手に取った「運命の1枚」をそれぞれご紹介します。思わず欲しくなる推しポイントが盛りだくさん♡ リアルに愛用しているお気に入りニットをさっそくチェックしてね！
Ray model clip vol.83
テーマ：LOVE♥ニット自慢
冬のおしゃれにトキメキをくれるニット♡ 現場で最旬トレンドを体感しているRay㋲たちが、手に取った運命の1枚って？この冬リアルに愛用しているお気に入りニットを教えてもらいました。
Check! 北里琉
NICE CLAUPのノーカラーカーデ清楚感高まる白ニットでお上品
「NICE CLAUPで6,000円くらいだった、金ボタンがお上品なニットカーデ。パンツとあわせてもラフになりすぎないところがいい♡」
Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣
THE TOÉのもふもふカーデカラーはオトナなグレー♡
「THETOÉのシャギーニットは20,000円くらいでした。もふもふのカーディガンは冬限定の特別感があるから好きー♡ ワンピースとあわせるのが定番コーデです」
Check! 斎藤司
無印良品の手袋髪があったあの頃を思い出す懐かしデザイン
「無印良品でなにげに買った手袋。つけたままでスマホを操作できるんです。適当に買ったのに重宝してるニットアイテム。この昔ながらな柄もいい。あの頃に戻りたい……髪があったあの頃に」
斎藤司
Ray編集部 副編集長 小田和希子
北里琉
櫻井優衣