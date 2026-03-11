ロンハーマン限定カラー♡チュニジア発バスケット＆スカーフ登場
チュニジア発のクラフトブランド「LA LISTE TUNISIENNE（ラ・リスト・チュニジエンヌ）」のアイテムが、ロンハーマンに登場。ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店にて発売されています。漁師のカゴから着想を得たバスケットや伝統スカーフなど、チュニジアの文化と手仕事を感じられるアイテムがラインナップ。ロンハーマン限定カラーのバスケットも登場し、春夏コーデにぴったりのコレクションとなっています♡
ロンハーマン限定バスケット
今回のコレクションの注目は、ロンハーマン限定カラーのバスケットバッグ。
Drina Jane K. Basket (Exclusive)
価格：25,300円(税込)
チュニジア・ケルケナ島の漁師たちが魚取りに使うカゴから着想を得た「Drina」バスケット。ジェーン・バーキンが愛用していた籐バスケットへのオマージュとしてデザインされています。
今回の限定カラーは、糸とスカーフの色味を統一し、よりシンプルでコーディネートしやすいデザインに仕上げられています。
バッグの中には、チュニジアの伝統スカーフ「Takrita」を使ったポーチが付属。
Scarf (Exclusive)
価格：5,500円(税込)
付属スカーフは単品でも展開され、スカーフやバンダナとして幅広く使えるアイテムです。
チュニジアの伝統アイテム
Jerba Everyday Basket
価格：28,600円(税込) Charm/価格：1,100円(税込)
店頭では、ブランドのインラインコレクションも展開されています。
魚や帽子モチーフのチャームは、バスケットバッグのアクセントとして楽しめるキュートなデザイン。
Fouta
価格：9,350円(税込)
フータはチュニジアで親しまれている薄手の多目的布。タオルやブランケットとしてはもちろん、インテリアやビーチアイテムとしても活躍します。
そのほか、キャンドルなどのライフスタイルアイテムも展開され、チュニジアの文化やクラフトの魅力を感じられるラインナップとなっています。
販売店舗情報
ラ・リスト・チュニジエンヌのアイテムは、以下のロンハーマン店舗で展開されています。
・ロンハーマン千駄ヶ谷店
・ロンハーマン二子玉川店
・ロンハーマン神戸店
・ロンハーマン辻堂店
・ロンハーマン六本木店
自然素材を使ったバスケットや伝統スカーフなど、温かみのあるクラフトアイテムを店頭で直接見ることができます。
春夏コーデに映える♡
ロンハーマン限定カラーのバスケットをはじめ、チュニジアの伝統と手仕事が詰まったラ・リスト・チュニジエンヌのコレクション。ナチュラル素材のバッグやスカーフは、春夏コーデのアクセントとしても活躍してくれます。異国の文化を感じるクラフトアイテムを、ぜひ店頭でチェックしてみてください♡