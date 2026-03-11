「ドスンとすごい音がして」鋼鉄パイプが10ｍ超も地上に飛びだし…あわや高架に接触　中の水を抜き軽くなったか　大阪市

大阪の中心街にまさかの光景です。

地中から巨大なパイプがせり上がりました。

一体、なぜこんなことになったのでしょうか。

せり上がった高さは10メートル以上。

なにわの街が騒然となったこの事態。

周辺では通行止めなどで大渋滞になりました。

まさかの出来事に近くを通りかかった人も「びっくりしました。何が出てきたんかなという感じ」「ここ数日でこんな状態になっているのを見たことがなかったんで、ただただ驚くばかり。原因が何にせよ怖い」と話します。

現場は大阪市北区の新御堂筋の高架下。

11日午前7時ごろ、「工事現場からコンクリートが落ちてきている」と警察に通報がありました。

警察などによると、現場では下水道工事が行われていて、直径約3.5メートル、長さ約27メートルの鋼鉄製のパイプが、一時10メートル以上地上にせり上がりました。

けが人はいませんでした。

この影響で現場付近の国道は一部区間で通行止めになり、長い渋滞ができました。

午前9時過ぎの映像では、せり上がったパイプが高速道路の高架に接触しそうになっていることが分かります。

近くにいた人は、午前6時半ごろ、何かがぶつかったような大きな音がしたと話します。

現場近くにいた人：

前の方からドスンとすごい音がして現場に近づいたところ、前に橋脚みたいなものが立っていて、上の方からコンクリートブロックみたいなものがどんどん落下していて、何でこういう状況になったのかまったく理解できなかった。

大阪市建設局は午後2時過ぎに会見を開き謝罪。

現場では、浸水対策として大雨時に一時的に雨水をためる下水道管を設置する工事が行われていて、土砂の流入を防ぐために設置された縦穴のパイプが地上に出てきたということです。

パイプ内はもともと水で満たされていましたが、10日に抜いたところこの事態に。

軽くなったために、せり上がった可能性もあるということです。

専門家にとってもまさかの事態だといいます。

日本大学生産工学部・森田弘昭特任教授：

机上の計算ではわかっているが、ああいう規模の物を見るとやっぱりびっくりするというか驚くのが正直な感想。

現在は消防がパイプに水を入れ、重さで地中に入れる作業中。

パイプは徐々に下がってきていますが、復旧作業はしばらく続く見通しです。