【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１０日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はカナダが地元プエルトリコに競り勝ち、２勝１敗とした。

Ｂ組はイタリアが優勝候補の米国から金星を挙げて３連勝。米国は３勝１敗で準々決勝進出に黄信号がともった。Ｄ組はイスラエルがオランダを破り、２勝２敗で３位が確定した。

カナダ３―２プエルトリコ

カナダは三回、２者連続の押し出し四球で逆転し、四回にも１点を加えて逃げ切った。プエルトリコは打線がつながりを欠いた。

敵地のファン黙らす

初の１次ラウンド突破を目指すカナダが、敵地のファンを静まり返らせた。８強進出を決めていたプエルトリコを撃破。ウィット監督は、３回ずつを投げた３投手を「今夜の投球はこれ以上望めない出来。力を発揮し、強豪を抑えてくれた」とたたえた。終盤３イニングを９人で仕留めたダイクソーンは「自分の役割を果たしたかっただけ。それができて嬉しい」と言う。勝てば１位通過、負ければ敗退となるキューバ戦に向け、主力打者のオニール（オリオールズ）は「また激しい試合ができるのが楽しみ」と目を輝かせた。（プエルトリコ・サンフアン 岡花拓也）

投打で決め手欠いたプエルトリコ、主砲は復調気味

３連勝で１次ラウンド突破を決めていたプエルトリコが、地元で思わぬ１敗を喫した。開幕から３試合で計４失点と好調だった投手陣だけでなく、打線もこの日はピリッとせず。ただ、不調だった主砲アレナード（ダイヤモンドバックス）が３安打をマークしたことは好材料で、モリーナ監督は「彼はこの数週間、多くの努力を重ねてきた。次戦以降はもっと良くなるだろう」と期待した。