攻撃の応酬が続く中東の現地状況を、イスラエルのテルアビブから佐藤篤志記者が伝えます。

◇

イスラエル最大の商業都市テルアビブにある日本大使館の前です。

11日、イスラエルに滞在する日本人の退避が行われました。イスラエルに滞在している邦人はおよそ1000人で、今月2日に続き2回目の邦人退避となります。陸路で、隣国のヨルダンへと向かっています。

テルアビブがあるイスラエル中部は、イランからの攻撃が最も集中するエリアです。11日も現地時間の深夜から早朝にかけて空襲警報がすでに3回以上鳴っていて、なかなか安心して眠れないという状況が続いています。

さらに、イランからの攻撃では、空中で小型の爆弾が飛び散るクラスター弾が多く使われています。広範囲に、そして無差別に拡散することから迎撃が難しく、イスラエル国内では犠牲者も出ています。

地元メディアは、イスラエル軍の分析として、今回の戦闘でイランが発射したおよそ300発の弾道ミサイルのうち、半分ほどがクラスター弾だとしています。

――今後も被害拡大が懸念されますが、イスラエル側はどう対応するのでしょうか？

イスラエル側は、国防費の大幅な増額を決めました。

ロイター通信などによりますと、イスラエルのネタニヤフ首相は、10日、イランとの空中戦で必要な資金を調達するため、日本円で1兆円規模の国防費の増額を行うと発表しました。ことしの予算に入れる見通しで、戦闘を継続する構えを崩していません。

また、イスラエルは、隣国のレバノンでもイランと共闘するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」への空爆を行っています。

ロイター通信によりますと、レバノンでの死者数は、3月2日以降570人に増加しています。11日朝も、イスラエル軍は、レバノンの首都ベイルートの郊外から避難するように住民に呼びかけており、ヒズボラへの攻撃を続ける方針です。

中東の各地で被害が拡大するなか、事態が収束する気配は見えません。