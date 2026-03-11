【ストーカー親にロックオンされた娘】息子の初恋！全力で応援してあげたい＜第19話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第19話 救世主！【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
リカちゃんという存在のおかげで、良い方向にいったのですね！ それ自体はとても喜ばしいことなのですが……。ようやく見つけた「リカちゃん」という存在に、ケンシンくんだけでなくエツコさん自身も少し頼りすぎではないでしょうか。「リカちゃん」というキーワードを出せばケンシンくんをうまくコントロールできるのかもしれませんが、「リカちゃん」は架空の人物ではなく、実際に存在しているお友達。そのことをもっと理解して慎重にならなければいけなかったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
