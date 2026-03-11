東日本大震災から15年を迎えた11日、九州でも多くの人々が地震発生時刻の午後2時46分に祈りをささげ、犠牲者を追悼した。

福岡市・天神にある青森、秋田、岩手の3県のアンテナショップ「みちのく夢プラザ」では、スタッフや買い物客らが黙とう。日本酒販売のためにショップを訪れた酔仙酒造（岩手県陸前高田市）の金野連(つらね)社長（65）は「亡くなった人に安らかに眠ってほしい」と話し、被災地の方角を向いて静かに目を閉じた。

海岸から約2キロに位置していた同酒造は津波で建物が流失、従業員7人が避難中に犠牲となった。当時、東京に出張中だった金野社長は3日後に戻ってがれきの山を目にし「もうダメだ」と絶望したという。地元での再開を期待する声を受け、数カ月後に別の酒造会社の蔵を借りて酒造りを再開。2012年8月に岩手県大船渡市の新工場で再スタートを切った。

被災後は、それまで縁がなかった福岡大大濠高（福岡市）の同窓会からの支援もあった。「うちの日本酒を味わってもらい、ここまで元気になったことを福岡の人たちに伝えられて良かった」とうなずいた。

来月、熊本地震から10年の節目を迎える熊本県は、午後2時46分に合わせて庁議を開催した。木村敬知事は「大震災の教訓や、熊本地震の被災の記憶を風化させず次世代へ引き継ぐことは、熊本県の使命。その決意を新たにしよう」と幹部職員に呼びかけた。熊本市役所でもサイレンに合わせて職員や市民が1分間黙とうした。

15年前のこの日は東京電力福島第1原発事故の発生日でもある。福岡市・天神の警固公園で開かれた反原発集会には約200人が参加。「フクシマを忘れるな」と訴えながら街を練り歩いた。福岡市城南区の大串綾子さん（77）は「原発がコントロールできない技術であることは福島の事故ではっきりした。再生可能エネルギー中心の発電に今すぐ転換すべきだ」と原発回帰にかじを切った政府に警鐘を鳴らした。

（泉修平、藤崎真二、湯之前八州）