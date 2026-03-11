新潟市が進める液状化対策事業をめぐり、専門家の会議で効果を調べるための試験施工の概要が示されました。



新潟市が進めている液状化対策工事については、地下水を排出し水位を下げる『地下水位低下工法』で実施される予定です。試験施工は実際に地下水位を下げられるのか、周辺の住宅などに影響はないのかなどを確認するために行われます。



11日の会議では、市から江南区天野地区での実施計画案が示されました。



■市の担当者

「候補地としては、曽野木ことぶき公園を選定した。」



試験施工は、敷地内に集水管や模擬家屋として鉄板を配置して対策工事の効果を検証します。期間は、追加観測なども含めて10カ月を予定しています。委員からは、より検証の精度を高めるために模擬家屋を設置し、過重する時期と地下水位を下げる作業の時期をずらすべきではなどといった意見がでました。



■市宅地等耐震化対応・対策検討会議 大塚悟座長

「せっかくの試験施工なので、建物の過重で沈下をするものと、地下水を下げて沈下をするものを分離しないと適切な評価ができないのではないかと思う。」



市は意見をもとに準備を進め、夏ごろには試験施工を開始したい考えです。