カープ情報です。きょう（１１日）行われたベイスターズとのオープン戦は期待のルーキーが躍動しました。



東日本大震災発生から１５年。試合前には黙祷が捧げられました。



ベイスターズの先発は藤浪。カープは左打者を中心としたスタメンを組みました。初回。ランナー２人を置いて３番・平川。変化球を鋭く振り抜き２試合連続の先制タイムリーを放ちます。さらに、５番に入った佐藤啓介もタイムリーで続き、初回から２点のリードを奪います。





先発は床田でした。その立ち上がり、先頭打者を出しますが、その後はテンポの良いピッチング。無失点に抑えます。３回はベイスターズの主力を相手に安定したピッチングを見せます。筒香をストレートで見逃し三振。宮粼をカーブでショートゴロ。佐野はツーシームでファーストゴロ。三者凡退に抑えます。４回。ノーアウト２塁からセンターへヒットを打たれますが、ここでセンター平川がストライク送球。ホームでタッチアウトとします。平川は肩の強さでもアピールしました。予定通り５イニングを投げた床田。被安打は７、フォアボールはなしでしたが２失点。納得のいかない表情でマウンドを降りました。打線では平川に負けじとドラフト３位の勝田がアピールです。まずは満塁のチャンスでセンターへ２点タイムリー。勝負強さを見せると、次の打席では対外試合初ホームラン！勝田は３安打４打点と快音を響かせました。試合は６－４でカープが勝っています。（２０２６年３月１１日放送）