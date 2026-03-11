東日本大震災の発生から11日で丸15年です。

県内からも犠牲者の追悼と復興への祈りがささげられました。

1万5901人が亡くなりいまだに2519人が行方不明となっている東日本大震災から15年。

「午後2時46分」

地震が起きた午後2時46分には県内でも多くの人が祈りを捧げる姿が見られました。

（県内在住）

「日本人にとって絶対忘れてはならない日。節目節目に振り返って災害があった時どうするのか改めて考え直すことが大切」

（福岡から）

「ここは平和公園だから平和のことも祈りつつ、震災に向けて何かできたらいいなと考えながら祈った」

長崎市の山里小学校では6年生約100人が日常が一瞬で奪われることの恐ろしさや命の尊さを学びました。

（山里小学校 川口 真人 主幹教諭）

「15年前のいま、当たり前の日常は一瞬にして奪われてしまった。当たり前の日常が奪われることについては長崎で原爆のことを勉強してきた皆さんならその恐ろしさや悲しさはよくわかっていると思う」

（児童）

「ニュースの実際の映像を頭の中に流しながら、亡くなった人に安らかに眠ってもらえるように黙とうした」

「地震は自然のものなので、常に日頃から準備をしておきたい」

「自分たちが地震の時のことを忘れずに、命の大切さをみんなに伝えていきたい」

被災地を紹介するパネル展も長崎市で行われています。

震災発生直後、通りに乗り上げていた船やがれきは取り除かれ…

被災した中学校の解体や道路の整備が進み、新しい建物も並んでいます。

復興に伴い変わりゆく被災地の様子を定点撮影で記録した写真など約100点が展示されています。

（来場者）

「福島が実家で、その日(3月11日)母の命日で帰省していて、自宅で父と一緒にゆっくりしていた時に地震。まわりに同じ経験をしている人がいないので、少しでも同じ経験をしている人と一緒に黙とうをささげたいなと思って足を運んだ」

パネル展は長崎市の出身で15年前、宮城県仙台市で被災した奥村 志都佳さんが企画しました。

会場には二次元コードがあり、読み込むと…。

（再生音声）

「うちの家族は私がまず(全盲で)見えないけど夫も見えない。息子が自閉症で、娘は小さかったから、とにかく避難所には行けない」

障がいのある人やその家族が、被災体験を振り返るインタビュー音声を聞くことができます。

そのほか、「食」をテーマに集めた震災当時の写真や、その写真に対して宮城の人々がつづったコメントなどを見ることもできます。

（奥村 志都佳さん）

「いま長崎のまちで同じようなことが起こった時、どういう風に復興していくか、自分の周囲はどういう風になるか。そういう視点で見てもらうと、また新たな会話は生まれるのでは」

パネル展は22日まで長崎シビックホールで開かれています。

多くの命が失われた震災から15年。

被災地への思いとともに災害の教訓を未来へ伝えていく大切さを改めて考える1日となりました。