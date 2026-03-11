Ë¾ºÎ¶½é¹õÀ±¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï2ÇÔÌÜ¡¡1²£¹Ë¡¢2Âç´ØÁíÊø¤ì
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê11Æü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤¬Á´¤ÆÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡£²£¹ËË¾ºÎ¶¤ÏÆ£¥ÎÀî¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¹Ë¤È¤ê¤ÎÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÈþ¥Î³¤¤Ë´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¤ÆÁá¤¯¤â2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï3Ï¢¾¡ÂÐ·è¤Ç´ØÏÆ¹â°Â¤Î´ó¤ê¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥ÎÀî¤Ï¡¢2014Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÂçº½Íò°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¾ì½ê¤Ç½é¶âÀ±¤«¤é²£¹ËÀï2Ï¢¾¡¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ª´ØÀáÃ¦±±¤ÇµÙ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡´ØÏÆÌ¸Åç¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ3¾¡ÌÜ¡£¾®·ëÂÐ·è¤Ï¿·¾®·ëÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬¼ã¸µ½Õ¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡£¼ã¸µ½Õ¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ï¢¾¡¤Ï¹â°Â¤ÈÊ¿Ëë¤ÎÎ´¤Î¾¡¡¢¶×¾¡Êö¡£
¡¡41ºÐ¤Î¶ÌÏÉ¤ÏËëÆâ1471²ó½Ð¾ì¤È¤·¡¢°°Å·Ë²¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£