サッカー元日本代表で、Ｊ３福島に今季加入したＦＷ三浦知良（５９）が読売新聞などのインタビューに応じ、被災地との交流を振り返り、福島でプレーする思いを語った。

（聞き手・林田晴樹）

震災から間もない３月２９日に大阪で行われた復興支援チャリティーマッチで、劇的なゴールを決め、代名詞のカズダンスを披露した。「不謹慎だという人もいたと思う」。葛藤もあったが、その舞は希望の象徴として語り継がれている。当時４４歳。「まだ挑戦し続ける、諦めない気持ち。少しでも明るい光をともせればいいなという思いだった」

横浜Ｃ時代はクラブの復興支援活動で、たびたび福島県を訪問。２０１９年には福島第一原発事故対応の前線基地となったＪヴィレッジで、子供たちと交流した。「カズダンスは、どこでもやってくれと言われる。子供たちの元気な姿を見て、逆に励まされることが多かった」と相好を崩す。

福島は震災後、存続の危機にあった。鈴木勇人社長から最近、チャリティーマッチでの得点に励まされて存続へ奔走したと聞かされた。「大きな後押しになったと言ってもらえた時は、僕とあのゴールと福島がつながっているんだと感じた」としみじみと語る。

福島県で暮らし始め、復興が道半ばだと見聞きすることも多い。娯楽の優先順位は高くないと受け止めながらも、スポーツの力を信じる。「それ（優先順位）を超えた影響力がある。ここで戦う重みをピッチで表現したい」。ホームとなった被災地から、希望のカズダンスを届けるつもりだ。