¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹­Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÂè£³¹æ¤È¤Ê¤ëËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡½é²ó¡¢Æó»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿½©¹­¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤È°ìÄ¾Àþ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï£³ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìËÜ¤ÏËþÎÝÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡½©¹­¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤«¤é¤¤¤¤´¶³Ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£·ÑÂ³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÁá½ÐÎý½¬¤Î¸ú²Ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¸ÅÁãÁê¼ê¤Ø¤Î°ìÈ¯¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£