ICEx筒井俊旭、初回収録は「緊張でガチガチ」“ひとり反省会”で決意したこと【「愛されICExの作り方」インタビューVol.4】
【モデルプレス＝2026/03/11】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.4は筒井俊旭（つつい・としあき／19）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
印象に残っているのは、英語の回ですね。 お題が事前に発表されていなかったこともあって、収録前からめちゃくちゃ緊張していました。英語というお題が発表されてからは、「得意って言っているからこそ、下手なところは見せられないな」というプレッシャーもありましたし、「かっこいいところを見せたい」という気持ちも強かったです。 その回は、今までで一番いい点数も取ることができて。低い点数が続いていた中だったので、自分の中でもすごく手応えを感じた回でした。
― メンバーにツッコミを入れる場面も印象的でしたが、ご自身では、どんなスタンスで番組に向き合っていましたか？
「噛みついていこう！」と思って臨んでいましたね。 正直、そこまでガツガツ行けるタイプじゃなくて、初回の収録は緊張でガチガチでした。初回のOAを見たときに「こんなんじゃダメだな」と思って…ひとり反省会でしたね（笑）。 そこからは、もっとどんどん前に出て、積極的に噛みついていこうと意識するようになりました。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
愛されているなと感じるのは、龍人だと思います。 常にみんなからちょっかいをかけられて、スキンシップを取られている存在です。何より反応が本当に面白いんですよね。期待した通りのリアクションを全力で返してくれます。嫌がったり、ツッコんだり（笑）。 本人が狙っているのかは分からないですけど、本当に可愛がられるタイプだなと思います。そして本当に可愛いです。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
いじられキャラ、ですかね。 それが「愛されている」と言えるのかは分からないですが、みんなに面白いと思ってもらえているのかな？とは感じています。「筒井はいじりがいがある」って言われることも多いので、いい意味で受け取っています。 これからも、たくさんいじってもらえたら嬉しいですね（笑）。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢には、大きいものも小さいものもあると思います。 僕は小さい頃からアーティストになることが夢で、諦めずに続けてきたことが、ようやく今につながりました。続けていると、「これって意味があるのかな」と思う瞬間もあると思います。でも、いつどこで夢につながるきっかけがあるかは、本当に分からないです。 だからこそ、どんなことにも全力で向き合って、最後まで諦めずに続けることが大切なんじゃないかなと思います。一番は、好きなことを全力で続けること。それが夢につながったら最高なので、まずは楽しみながら、結果が出るまで突き進んでいってほしいです。
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
筒井俊旭：2006年3月27日生まれ、兵庫県出身
（modelpress編集部）
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
